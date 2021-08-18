Департамент имущественных и земельных отношений опубликовал проект прогнозного плана приватизации, в который вошли шесть предприятий. За 2022-2024 годы планируется изменить форму ..

Департамент имущественных и земельных отношений опубликовал проект прогнозного плана приватизации, в который вошли шесть предприятий. За 2022-2024 годы планируется изменить форму собственности трёх ГУПов, а также продать другие крупные активы.Итак, приватизации подлежат:- ГУП «Дорожно-строительное управление №3».- ООО «Владимиртеплогаз»;- АО «Владимирский тепличный комбинат»;- ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»;- ГУП «Владимирское карьероуправление»;- АО «Меленковское автотранспортное предприятие».От реализации госимущества власти планируют получить 452 млн рублей в 2022 году, в 2023 – 15,5 млн рублей, а в 2024-м – 40 млн.В состав входят здания, земля, прочие сооружения. Всего - 84 имущественных комплекса.Напомним, что на 1 июля администрации Владимирской области принадлежали семь ГУПов и акции в 25 предприятиях. Стоит упомянуть, что ликвидация государственных унитарных предприятий как формы собственности проводится централизованно по всей стране, так как признана малоэффективной.Следующий этап - рассмотрение плана приватизации Законодательным Собранием региона.