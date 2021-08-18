Рассматриваются три варианта трассировки магистрали.

Владимир Сипягин дал поручение заложить в областной бюджет на 2022 год средства на проектирование строительства Северного обхода Владимира. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.«На совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и строительства крупных дорожных объектов мы с коллегами обсуждали возможные варианты трассировки будущей автомагистрали. Пока предложены три варианта, предстоит взвесить плюсы и минусы каждого из них», - добавил глава региона.По информации губернатора, возведение объекта обойдётся в 20-30 млрд рублей. Техническое задание будущему подрядчику уже готово.Ранее новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов , что Северный объезд Владимира, видимо, начнут строить после ввода в эксплуатацию .«На картах Росавтодора дорога уже обозначена штрихом. Финансирование на реализацию проекта пока заложено. При этом в федерации отмечают, что пока не построят М-12, к следующей автомагистрали не приступят», - добавил руководитель дептранса.Развязка на М-12 станет началом автомагистрали, а выходить дорога будет на объездную у Суздаля.