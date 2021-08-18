Правительства Москвы планирует заключить еще 13 договоров о комплексном развитии бывших промзон.

Правительства Москвы планирует заключить еще 13договоров о комплексном развитии бывших промзон.Проекты комплексного развития помогут перестроить бывшие столичные промышленные зоны, которые долго время оставались без дела, занимая при этом большие территории. Московские власти намерены решить этот вопрос в рамках городской программы"Индустриальные кварталы".Реализация проектов благоустройства заброшенных территорий позволит создать порядка полумиллиона новых рабочих мест и привлечь более семи триллионов рублей в качестве инвестиций. В столичном регионе на месте промзон могут появиться 90 новых детских садов и школ, а также 27 физкультурных комплексов и бассейнов. В настоящее время рассматривается около 130 различных проектов комплексного развития.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей страничке в социальной сети "", что столица просто "утыкана" огромным количеством заброшенных промышленных зон, которые начали строить еще в XVII веке.Он отметил, что на этих территориях не функционирует производство, в основном там располагаются склады, груды металлолома и свалки. Жители жалуются на неприятное соседство. Мэр города подчеркнул, что жителям не нравится подобное соседство.Градоначальник также добавил, что до революции Москва занимала второе место в России по количеству заводов. В советское время их число продолжало расти, а в 90-е годы многие предприятия просто развалились. Собянин заявил о необходимости включения этих территорий в городскую среду.Мэр Москвы подчеркнул, что в 2021 году власти объединили все проекты комплексного развития промзон в единую программу "Индустриальные кварталы", которая должна обеспечить жителей российской столицы новой комфортной средой для жизни, работы и отдыха.Городские власти на сегодняшний день приводят в порядок соответствующие нормативные акты. В ближайшее время они намерены изучить и принять 13 проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Кстати, первый подобный договор в России был заключен в прошлом году. Он предполагал реорганизацию бывшей промзоны Октябрьское Поле.Рассматриваемые проекты касаются благоустройства территорий общей площадью около двух тысяч гектаров, где потенциально можно построить 33 млн. кв. м недвижимости. Сюда можно отнести десять млн. кв. м промышленной, 14 млн. кв. м общественно-деловой и девять млн. кв. м жилой застройки, в том числе, объектами из программы реновации.