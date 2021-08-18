Ребенок получил тяжёлую травму.

Новая вертолётная площадка, , приняла первого неотложного пациента. Оказание экстренной специализированной медицинской помощи потребовалось 16-летнему подростку, получившему тяжёлую травму.«Сегодня московская авиамедицинская бригада эвакуировала пациента из Областной детской клинической больницы во Владимире в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известной как клиника Рошаля», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.Как рассказала ИО главного врача детской больницы Елена Савельева, несмотря на то, что объект ещё не введён в эксплуатацию, диспетчер санавиации дал разрешение на посадку вертолёта.Завершить приёмку планируется в ближайшее время. Размеры посадочной территории - 30 на 30 метров. Посадки и взлёт будут доступны как днём, так и ночью. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками.Напомним, что уже вторая по счёту вертолётная площадка. Первую ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года на базе ОКБ. Владимирская авиамедицинская бригада уже совершила около 70 вылетов. На борту летательного аппарата работают врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. По воздуху было Обслуживанием вылетов занимается В настоящее время прорабатывается вопрос строительства третьей вертолётной площадки во Владимире.