За неделю чиновники мэрии проверили 50 автобусов и троллейбусов.

Владимирские чиновники продолжают проводить проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. За минувшую неделю мониторинг проведён в 50 автобусах и троллейбусах.«Экипажи подвижного состава во время работы использовали средства индивидуальной защиты. С пассажирами, которые на момент рейда ехали без масок, проведены профилактические беседы», - пояснили в горадминистрации.На двух ковид-диссидентов составили протоколы.Напомним, что для граждан штраф за нарушение масочного режима составляет от 1000 до 30 тысяч рублей. При этом должностные лица рискуют получить от 10 до 50 тысяч, ИП - 30 до 50 тысяч, для юрлиц предусмотрены санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей.