За неделю чиновники мэрии проверили 50 автобусов и троллейбусов.
Владимирские чиновники продолжают проводить проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. За минувшую неделю мониторинг проведён в 50 автобусах и троллейбусах.
«Экипажи подвижного состава во время работы использовали средства индивидуальной защиты. С пассажирами, которые на момент рейда ехали без масок, проведены профилактические беседы», - пояснили в горадминистрации.
На двух ковид-диссидентов составили протоколы.
Напомним, что для граждан штраф за нарушение масочного режима составляет от 1000 до 30 тысяч рублей. При этом должностные лица рискуют получить от 10 до 50 тысяч, ИП - 30 до 50 тысяч, для юрлиц предусмотрены санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей.