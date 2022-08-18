Детский сад в строящемся квартале реновации в Ватутинках будет первым социальным объектом.

Детский сад в строящемся кварталереновации в Ватутинках будет первым социальным объектом.Программа реновации реализуется во всех округах Москвы. Все построенные дома отвечают утвержденным столичным правительством стандартам. Учитываются принципы безбарьерной среды, оборудуются во дворах детские и спортивные площадки, высаживаются новые деревья и кустарники. Рядом с новостройками строятся школы, детские сады, поликлиники и другие необходимые жителям объекты.Так, в деревне Ватутники (земельный участок ) в рамках программы реновации построят детский сад, который будет рассчитан на 350 мест. В отдельном блоке на первом этаже сделают бассейн. Детский сад – первый социальный объект в строящемся квартале реновации, позже появится и другая инфраструктура.В здании детского сада будет 14 групповых ячеек, оборудуют спортивный зал, кухню полного цикла и все необходимые кабинеты для музыкальных и развивающих занятий. Во дворе садика сделают игровую площадку, у нее будет специальное покрытие. Оборудуют площадку для общих сборов и проведения линеек, места хранения колясок и санок, а еще – спортивную зону."Выданное разрешение на строительство дошкольной организации позволяет застройщику приступить к работам в новом микрорайоне, где возводятся жилые дома по программе реновации", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.К слову, объемы строительства домов по реновации у каждого округа Москвы свои. Например, на юге столицы возводят или проектируют около 500 тысяч квадратных метров жилья. Там жилье получат примерно 18 тысяч человек.В Южном административно округе (ЮАО) участники программы реновации переезжают в 16 новостроек, жители 23 домов оформляют необходимые для переезда документы. На юге предстоит переселить почти 380 домов, в которых проживают 82 тысячи человек. Для возведения жилья по реновации подобрано 54 стартовые площадки.В Восточном административном округе (ВАО) также активно реализуется программа. Например, на 1-й Владимирской улице в Перове началось строительство дома на 108 квартир. Его сдача запланирована на 2024 год.Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Ее участники – примерно один миллион человек. В рамках проекта расселят 5 175 домов. Для реализации программы подобрано 556 стартовых площадок.