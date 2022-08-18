30-летняя женщина обратилась за помощью в Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкино.

30-летняя женщина обратилась за помощью в Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкино.Пациентка занималась шитьем и держала булавку в зубах, но нечаянно проглотила ее, сообщает . Был проведен рентген и, к счастью, иглу обнаружили в желудке.Врачи около часа пытались достать предмет при помощи эндоскопа и специального зажима. Как сообщает , ситуация осложнялась тем, что пациентка проглотила иглу не на голодный желудок, а плотно позавтракав. К счастью, операция прошла успешно, врачи извлекли иглу, не повредив желудок.Как отмечает интернет-издание , пациентке очень повезло, что острие никуда не вонзилось. По словам заведующего эндоскопическим отделением Дмитрия Александровского, если вы проглотили иглу, нужно постараться как можно меньше двигаться, вызвать скорую и лечь на левый бок.