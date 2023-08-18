Сегодня, 18 августа, Владимирская область встретила гостей из ДНР.

Сегодня, 18 августа, Владимирская область встретила гостей из ДНР. 321 школьник и 26 взрослых Донбасса приехали в наш регион, чтобы отдохнуть и набраться сил. Об этом губернатор Александр Авдеев сообщил в своём телеграм-канале.Детей разместят в лагерях Камешковского, Собинского и Петушинского районов. Ребят ожидают всевозможные экскурсии и интересные встречи с лидерами Российского общества «Знание», Центра патриотического воспитания «Авангард» и других организаций.«Ребята пробудут у нас до 27 августа и, надеемся, вернутся домой с самыми лучшими впечатлениями о Владимирской области и гостеприимстве её жителей», - написал Александр Авдеев.