Турнир по регби прошёл на берегу реки Высокуша в деревне Ильино Судогодского района. В соревнованиях принимали участие 11 мужских и 6 женских команд из разных регионов страны. Мероприятие

Турнир по регби прошёл на берегу реки Высокуша в деревне Ильино Судогодского района. В соревнованиях принимали участие 11 мужских и 6 женских команд из разных регионов страны. Мероприятие было организовано в формате кемпинга, для участников оборудовали специальную площадку и место для отдыха. Сам турнир шёл один день, между играми был небольшой перерыв – это придавало