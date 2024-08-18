Гендиректор АО «АБИ Продакт» Татьяна Трифонова заняла первое место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» (крупный бизнес). Она обогнала даже создательницу «Валдберис» Татьяну Бакальчук,

Гендиректор АО «АБИ Продакт» Татьяна Трифонова заняла первое место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» (крупный бизнес). Она обогнала даже создательницу «Валдберис» Татьяну Бакальчук, которая заняла второе место. Конкурс «Экспортёр года» проводится среди организаций, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация