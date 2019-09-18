Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Однако начало этих переговоров постоянно переносится по многим причинам.

Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Однако начало этих переговоров постоянно переносится по многим причинам.Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции выступил с заявлением о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла состояться уже 17 сентября. По его словам, срыв мероприятия произошел по техническим причинам, не позволившим принять участие российской стороне."И французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", – цитирует УНН главу украинского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что уже в ближайшее время Киев повторит попытку организовать переговоры нормандской четверки. Важно, чтобы за одним столом смогли оказаться сразу четыре лидера.Кроме того, Вадим Пристайко признался, что в преддверии встречи Путина и Зеленского украинскому лидеру пришла в голову конструктивная мысль по поводу процесса разведения войск. По его словам, президент Украины предложил провести эту работу не постепенно, что может оказаться слишком долго, а сразу вдоль всей линии соприкосновения.Материал дополняется.