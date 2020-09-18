Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию об обязательной вакцинации медиков и учителей от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию об обязательной вакцинации медиков и учителей от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки в России выявлено 5 762 зараженных коронавирусом. За время эпидемии зафиксировано 1,085 миллиона случаев. Более 895 тысяч пациентов к настоящему моменту вылечились.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вновь опроверг информацию об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, учителей и людей из группы риска. Прививка будет делаться исключительно добровольно, подчеркнул глава ведомства.
Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области начнется в декабре или после Нового года, сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, прививку будут делать бесплатно.
Число случаев коронавируса в мире достигло 29,8 миллиона человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано свыше 940 тысяч жертв COVID-19.
В США массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал ошибочным заявление о том, что доступная вакцина появится в стране только во второй половине следующего года.
Коронавирус в Москве
Заболели – 274 003
Умерли – 5 025
Выздоровели – 234 029
Коронавирус в России
Заболели – 1 085 281
Умерли – 19 061
Выздоровели – 895 868
Коронавирус в мире
Заболели – 29 800 990
Умерли – 940 380
Выздоровели – 18 920 833
Статистика коронавируса в России и мире на 18 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
274 003
5 025
234 029
Россия
1 085 281
19 061
895 868
США
6 630 534
182 670
2 780 059
Весь мир
29 800 990
940 380
18 920 833
Коронавирус сегодня | | |
| | | |