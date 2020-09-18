Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию об обязательной вакцинации медиков и учителей от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию об обязательной вакцинации медиков и учителей от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в России выявлено 5 762 зараженных коронавирусом. За время эпидемии зафиксировано 1,085 миллиона случаев. Более 895 тысяч пациентов к настоящему моменту вылечились.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вновь опроверг информацию об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, учителей и людей из группы риска. Прививка будет делаться исключительно добровольно, подчеркнул глава ведомства.Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области начнется в декабре или после Нового года, сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, прививку будут делать бесплатно.Число случаев коронавируса в мире достигло 29,8 миллиона человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано свыше 940 тысяч жертв COVID-19.В США массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре, сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал ошибочным заявление о том, что доступная вакцина появится в стране только во второй половине следующего года.Коронавирус в МосквеЗаболели – 274 003Умерли – 5 025Выздоровели – 234 029Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 085 281Умерли – 19 061Выздоровели – 895 868Коронавирус в миреЗаболели – 29 800 990Умерли – 940 380Выздоровели – 18 920 833Статистика коронавируса в России и мире на 18 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква274 0035 025234 029Россия1 085 28119 061895 868США6 630 534182 6702 780 059Весь мир29 800 990940 38018 920 833Коронавирус сегодня | | || | | |