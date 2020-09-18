Специальная Комиссия, которая будет обеспечивать контроль за распределением нефти между регионами Ливии, создана по итогам межливийского диалога. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари.

Специальная Комиссия, которая будет обеспечивать контроль за распределением нефти между регионами Ливии, создана по итогам межливийского диалога. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари.По словам спикера ЛНА, межливийские переговоры проходят при поддержке сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Переговоры проходили при участии члена Президентского совета нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга.Стороны договорились создать Комиссию, которая будет контролировать распределение доходов от ливийской нефти. При этом первая рабочая встреча под руководством Майтыга была сорвана боевиками, подконтрольными террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена на территории РФ).Уточняется, что боевики сорвали встречу по приказу главы Высшего совета ПНС Халеда аль-Мишри."Несмотря на это, мы по-прежнему открыты для внутриливийского диалога и планируем действовать в соответствии с одобренным ранее соглашением", – приводит слова спикера ЛНА .