В понедельник, 14 сентября, состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко после начала протестов в Белоруссии. О чем говорили лидеры за закрытыми дверями, рассказал руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико.

В понедельник, 14 сентября, состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко после начала протестов в Белоруссии. О чем говорили лидеры за закрытыми дверями, рассказалруководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.Во время протокольной части Владимир Путин заявил о предоставлении Белоруссии кредита в размере 1,5 миллиона долларов. Часть суммы пойдет на рефинансирование долга республики перед Россией. Кроме того, президент поддержал идею Александра Лукашенко о проведении реформы Конституции – основного закона страны.Другая часть беседы лидеров прошла в формате "один на один". Журналистов и послов в комнату, где находились Путин и Лукашенко, не пускали в течение нескольких часов. По мнению профессора Леонида Заико, главной темой секретного разговора президентов стали технологии подавления протестных настроений в республике.Главы соседних страны обсудили наиболее благоприятный вариант выхода из внутриполитического кризиса. Вполне вероятно, что предложили переехать с семьей в Китай или Россию, а также рассказали, как безошибочно определить начало государственного переворота."Самый лучший вариант: Александр Лукашенко пишет заявление и по состоянию здоровья выезжает на лечение. В Китай или Россию – года на два", – выразил мнение Заико.По мнению профессора, президенту больше нет смысла оставаться в республике. Протестные настроения усиливаются с каждым днем, а давление со стороны западных государств постепенно растет. Латвия, Литва и Эстония уже ввели санкции против лидера и 29 белорусских чиновников за фальсификацию выборов и насилие на митингах.