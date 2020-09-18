В Собинском районе начали производить редкий в России и очень востребованный продукт: удобрения на чистой органике, без химических составляющих.

В Собинском районе торжественно открыли новый производственный комплекс. В деревне Конново заработал завод органических удобрений, без химических составляющих. Это востребованный продукт, и в России он пока в дефиците.Производство полного цикла включает добычу, переработку, хранение торфа, производство готовых грунтов и субстратов.На торжество приехали много гостей: губернатор Владимирской области, временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Роман Годунин, руководители структурных подразделений областной администрации и органов исполнительной власти региона, глава администрации Собинского района Александр Разов и руководитель холдинга «ТНБ Энергосервис» Вячеслав Теплышев.- Это значимое событие в масштабах не только Собинского района, но и всей Владимирской области. И здесь ряд аспектов. Данный инвестор довольно давно зашёл в наш регион, в предприятие вложено уже 350 млн рублей, и есть планы дальнейшего развития. Новое производство – в сельской местности, а значит, здесь будет развиваться социальная и инженерная инфраструктура. Это новые рабочие места – их уже создано 38, а планируется расширить штат до 110 человек. Есть и ещё важный момент – здесь идёт переработка торфа, полезного ископаемого, которым богат наш край, которое долгое время было невостребованным и являлось одним из факторов пожарной опасности в нашем регионе. Сфера торфопереработки, уверен, является очень перспективным направлением, – отметил Владимир Сипягин.Директор предприятия Роман Дудник рассказал, что удобрения пользуются высоким спросом. Важно, что в коллективе, в основном, работают местные работники.- Собинский район – промышленный и сельскохозяйственный кластер, так сложилось. С нами работают крупные инвесторы: «Ферреро», «Монделиз», «Де Хёс». Но именно эта территория – Березниковское сельское поселение – выпала из экономики района. И совершенно несправедливо. Сегодня несправедливость устраняется. Инвесторов мы не подводим. С нас – дороги, инфраструктура, и в первую очередь – газ, - подчеркнул глава администрации Собинского района Александр Разов.Владимир Сипягин отметил, что инвестор планирует и дальше работать во Владимирской области. Возможно, в Конново создадут логистический комплекс.«Выйти на международный рынок – в первую очередь, на азиатский, китайский - и стать лидером российского производства органических удобрений. Сотрудничество с Владимирской областью у нас складывается наилучшим образом. Есть поддержка администрации – и региона, и местной. Запасы торфа в Собинском районе солидные, и что очень ценно – здесь нет проблемы с кадрами, в том числе с высококлассными специалистами», – сказал руководитель холдинга «ТНБ Энергосервис» Вячеслав Теплышев. Он сообщил, что размер инвестиций в новый проект может составить от 350 до 400 млн рублей.