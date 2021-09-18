Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его подозревают в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни. По данным Следкома, 17 августа 2021 года

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его подозревают в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни. По данным Следкома, 17 августа 2021 года несовершеннолетняя открыла дверь незнакомцу. Тот попросил девушку позвонить. 17-летняя потерпевшая, которая находилась одна дома, открыла дверь неизвестному мужчине и дала беспрепятственно ему зайти в квартиру, – сообщают в