Среди москвичей, проголосовавших онлайн до 20:00, утром разыграют тысячи призов.

Среди москвичей, проголосовавших онлайн до 20:00, утром разыграют тысячи призов.17 сентября в Москве стартовало дистанционное электронное голосование, с помощью которого можно выбрать депутатов Государственной Думы РФ. В рамках акции "Миллион призов" среди первых участников онлайн-голосования уже разыграли квартиры. Завтра, 19 сентября, будут определены новые счастливчики.Утром, в 9:00, в эфире телеканала "Москва 24" будут разыграны тысячи новых призов среди горожан, проголосовавших с помощью системы ДЭГ до 20:00 сегодняшнего дня. Онлайн-избиратели смогут выиграть не только квартиры, но и автомобили, а также сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. С их помощью можно оплатить товары и услуги у партнеров программы.Проверить выигрыш жители столицы могут и самостоятельно, авторизовавшись на сайте . После 12:00 победителям розыгрыша отправят СМС от DIT_MOS с уведомлением о виде приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте программы для его получения.Важно отметить, что в СМС победителям приходит только код. Организаторы не просят совершать переводы или вводить номер банковской карты.Сегодня в розыгрыше призов приняли участие более миллиона избирателей, то есть порядка 55% от всех зарегистрировавшихся на электронное голосование. Последний призовой эфир пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00.Напомним, ДЭГ проходит в Москве с 17 по 19 сентября. Горожане выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах – Мосгордумы. Кроме того, москвичи выбирают муниципальных депутатов в районе Щукино.