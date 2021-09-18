По данным владимирского избиркома на 15.00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы в регионе проголосовали 181 918 избирателей или 16,97%. Ранее мы сообщали, что в первый день 7% ..

По данным владимирского избиркома на 15.00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы в регионе проголосовали 181 918 избирателей или 16,97%.Ранее мы сообщали, что в первый день 7% избирателей.УИКи продолжают работать в штатном режиме. Процедура организована с соблюдением антиковидных требований Роспотребнадзора.Напомним, что в этом году граждане страны имели возможность прикрепиться к любому участку для голосования. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – 17,18 и 19 сентября.