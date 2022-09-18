Стеснение может быть легкой формой страха. Мы можем стесняться камеру, так как боимся выглядеть глупо или сделать что-то не так, как это принято и нас осудят или мы боимся, что нас увидят не такими красивыми, как мы себя чувствуем.

Стеснение может быть легкой формой страха. Мы можем стесняться камеру, так как боимся выглядеть глупо или сделать что-то не так, как это принято и нас осудят или мы боимся, что нас увидят не такими красивыми, как мы себя чувствуем.Хотя женщины скорее считают наоборот: что они не красивы и не достойны внимания, поэтому стесняются, когда их фотографируют. Причин для стеснения может быть много. Однако если говорить именно про страх камеры вне зависимости от того, кто вас снимает и в какой атмосфере, то стоит напомнить, что изначально он возникает в рептильной части нашего мозга (неосознанная часть мозга, отвечающая за инстинкты) и победить его просто: находитесь перед камерой так часто, как это возможно, и ваши инстинкты успокоятся и поймут, что никакой опасности от камеры не стоит ждать. В целом, чтобы наше тело привыкло к камере достаточно одного часа – средняя длительность фотосессии в итоге которой вы, скорее всего, выберете удачные фотографии с самых последних минут съемки. Происходит это, потому что лишь в конце часа наше тело (наш рептильный мозг) привыкает к камере.Первый секретЧтобы ускорить процесс привыкания и не отправлять огромное количество фото в корзину, стоит тренироваться дома, снимая себя на камеру смартфона. Делайте селфи, фото и видео самой себя и пробуйте позировать, чтобы не растеряться в будущем перед камерой. Пересматривайте фото и видео, анализируя, какие позы и какие движения вам понравились и почему. Такие домашние тренировки помогут испытывать меньше стеснения перед камерой.Второй секретОднако многие стесняются камеры не из-за ступора, а из-за слишком пристального внимания к своей персоне. Ведь когда нас фотографируют, кажется, что буквально разглядывают под микроскопом и видят все несовершенства. Леди, нет идеальных людей, даже супермодели имеют свои особенности. Попробуйте фокусироваться не на своих изъянах, а наоборот, на достоинствах вашей внешности. Поверьте в свою красоту и научитесь красиво преподносить ее камере. Изучите себя, найдите выигрышные позы и ракурсы. Когда вы будете уверены в своей красоте, камера не будет смущать.Если вам не верится, что вы все же достойны внимания камеры и стеснение сковывает, представьте, что в кадре сейчас не вы. Представьте, что некая актриса уверенная и красивая смело позирует на камеру и купается во внимании. Притворитесь и посмотрите, что из этого получится.Третий секретЕще один способ перестать стесняться камеры – избавиться от перфекционизма. А именно разрешить себе выглядеть по-разному! К сожалению, большинство женщин хочет на фото выглядеть идеальными, как будто это последнее фото в их жизни. Вы же понимаете, что быть идеальной, когда вас фотографирует кто-то в случайный момент довольно трудно. Позвольте себе быть не идеальной, естественной и даже позвольте себе не получиться на фото – ничего страшного в этом нет! Вы можете удалить неудачное фото, представляете?! Но допустите мысль, что фото и вы можете быть красивыми, даже когда не идеальны и не готовы. Оставьте небольшой шанс на удачное фото.Если вы будете специально фотографироваться, пробовать позировать и анализировать полученные фото себя, вы сможете перебороть стеснение и перейти в стадию любопытства. Это происходит с моими ученицами: рассматривая свои фото как исследователь, они видят, что не все зависит от их красоты. Красота фотографии зависит и от технических моментов – какой был свет, как легли тени, с какой точки снимал фотограф. Когда мы осознаем, что фотоискусство, даже когда его делают на смартфон, – наша самооценка перестает зависеть от его удачности. А значит, нет смысла стесняться, нужно следовать принципам позирования, экспериментировать и исследовать! Да, направленная камера на вас – это внимание и поначалу все его стесняются. Однако этим вниманием так легко играть. Камера не увидит вашу душу, если вы сами ей ее не покажите. Камера видит лишь то, что вы ей осознанно или неосознанно показываете – так показывайте себя смело так, как вам нравится.Станьте хозяйкой кадра, а не его жертвой.