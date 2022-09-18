17 сентября примерно 23:30 в городе Струнино Александровского района произошло жуткое...
17 сентября примерно 23:30 в городе Струнино Александровского района произошло жуткое ДТП.
Водитель автомобиля "ВАЗ", при движении с улицы Заречной, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
Подробности случившегося уточняются.
Фото: https://vk.com/alexautolive