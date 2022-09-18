Началась осень, а значит, самое время готовить из продуктов, которые у многих растут на грядках. Юлия Высоцкая рассказала необычный вариант из кабачка.
Началась осень, а значит, самое время готовить из продуктов, которые у многих растут на грядках. Юлия Высоцкая рассказала необычный вариант из кабачка.
Вам потребуется:
800 г кабачков;
250 г грецких орехов;
100 г миндаля;
100 г семян льна;
50 г кунжута;
50 г тыквенных семян;
50 мл оливкового масла.
По словам Юлии Высоцкой, этот рецепт особенно понравится тем, кто по каким-либо причинам отказался от мучного или глютена. Артистка отметила, что крекеры можно делать и тонкими, и, наоборот, потолще – это не принципиально. "Вместо кабачков-цукини пробовала с тыквой и бататом — все работает отлично", – подсказала маленький лайфхак Высоцкая.
Для начала необходимо разогреть духовку до 100 °С. Все орехи необходимо размельчить в блендере, превратив их в муку. Кабачки очистить, удалить сердцевину с семенами и натереть на мелкой терке.
В кабачковое пюре всыпать ореховую муку, влить масло и все перемешать. Затем тесто раскатать в пластину около 2-3 мм, переложить на противень и поставить в духовку.
Выпекать два часа, а затем понизить температуру до 80 °С и оставить еще на час. Готовый пласт нужно охладить и разрезать на крекеры.