Началась осень, а значит, самое время готовить из продуктов, которые у многих растут на грядках. Юлия Высоцкая рассказала необычный вариант из кабачка.

Началась осень, а значит, самое время готовить из продуктов, которые у многих растут на грядках. Юлия Высоцкая рассказала необычный вариант из кабачка.Вам потребуется:800 г кабачков;250 г грецких орехов;100 г миндаля;100 г семян льна;50 г кунжута;50 г тыквенных семян;50 мл оливкового масла.По словам Юлии Высоцкой, этот рецепт особенно понравится тем, кто по каким-либо причинам отказался от мучного или глютена. Артистка отметила, что крекеры можно делать и тонкими, и, наоборот, потолще – это не принципиально. "Вместо кабачков-цукини пробовала с тыквой и бататом — все работает отлично", – подсказала маленький лайфхак Высоцкая.Для начала необходимо разогреть духовку до 100 °С. Все орехи необходимо размельчить в блендере, превратив их в муку. Кабачки очистить, удалить сердцевину с семенами и натереть на мелкой терке.В кабачковое пюре всыпать ореховую муку, влить масло и все перемешать. Затем тесто раскатать в пластину около 2-3 мм, переложить на противень и поставить в духовку.Выпекать два часа, а затем понизить температуру до 80 °С и оставить еще на час. Готовый пласт нужно охладить и разрезать на крекеры.