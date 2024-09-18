Несколько семей одержали победу в номинациях мероприятия.

Еще один этап акции «Семейный портрет» прошел во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Мероприятие было организовано в Доме культуры города Собинки в рамках Года семьи. Участники смогли принять участие в творческих мастер-классах, а еще сделать на память оригинальные снимки в специальной фотозоне.Несколько семей одержали победу в номинациях мероприятия. Так, в «Семья – надёжный тыл России» выиграла семья Грызовых. Сергей и Маргарита воспитывают двух дочерей. Отец семьи сейчас находится на СВО. Благодаря своему профессионализму он ни раз спасал жизни товарищей. В номинации «Большая семья – большое счастье» чествовали семью Умновых. Олег и Елена воспитывают шестерых детей. В номинации «Мы – одна династия» победила музыкальная семья Юрия и Натальи Колотиловых. В их доме все домочадцы освоили творческие и музыкальные профессии. Например, старшая дочь артистка Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. В номинации «Моя семья – моя гордость» отмечена семья Алексеевых. Отец семьи Михаил – настоятель храмов, а мать Яна работает музыкальным руководителем в детском саду.Отметим, что дальше акция «Семейный портрет» пройдёт в Петушинском районе Владимирской области. Напомним, ранее мы писали, что