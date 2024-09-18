Слухи о воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес привлекли внимание общественности. Пара якобы решила сохранить отношения ради своих детей.

Слухи о воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес привлекли внимание общественности. Пара якобы решила сохранить отношения ради своих детей.Папарацци "поймали" звездную пару во время семейного обеда в Беверли-Хиллз, где они выглядели счастливыми: держались за руки и обменивались нежными поцелуями, в то время как их дети сидели за отдельным столиком.Однако, по словам анонимного источника, ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. "Они действительно встретились для того, чтобы дети могли пообщаться и провести время вместе. Дженнифер старается наладить контакт с Беном, но при этом они продолжают двигаться к разводу", — отметил инсайдер.Согласно информации от другого источника, Аффлек и Лопес сейчас занимаются решением финансовых вопросов, связанных с их расставанием. Несмотря на сложную ситуацию, им удается делать это без лишних конфликтов и скандалов. Это говорит о том, что хотя бы в вопросах, касающихся детей и финансов, они могут находить общий язык.Напомним, что 20 августа Лопес подала на развод с Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. Причиной разрыва стали "непримиримые противоречия", что подтверждает слухи о том, что между супругами возникли серьезные разногласия.Примечательно, что после новостей о разводе Бена Аффлека заметили целующим жену своего лучшего друга. Это лишь добавляет масла в огонь спекуляций о его личной жизни и о том, как он справляется с расставанием с Лопес.