На теплосети нашли участки без теплоизоляции.

Жители поселка Бавлены в прошлом году обратили внимание на холодные радиаторы. Проверка показала, что на отдельных участках теплосети отсутствует теплоизоляция, сообщили в прокуратуре Владимирской области 18 сентября.Поселок Бавлены получает тепло от блочно-модульной котельной, которая находится в управлении ООО «Владимиртеплогаз». Тепловые сети обслуживаются организацией ООО «Коммунальные энергетические системы – Владимирская область».Во время проверки было установлено, что на участках горячего водоснабжения на улице Заводская и в системе отопления на улицах Мира, Центральная и Рачкова отсутствует теплоизоляция. Это приводит к снижению температуры в жилых домах. В прошлом году ООО «Владимиртеплогаз» вынуждено было делать перерасчеты для граждан за некачественное отопление.Директору «Коммунальные энергетические системы – Владимирская область» было выдано предписание о необходимости незамедлительно начать восстановительные работы перед началом отопительного сезона. Также рассматривается вопрос о возможности привлечения руководителя к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации тепловых сетей.