В старинном городе восстанавливают исторические памятники и формируют инфраструктуру будущего.

В старинном городе восстанавливают исторические памятники и формируют инфраструктуру будущего.21 сентября Киржач отметит свой 246-й день рождения. История города тесно связана с именем почитаемого на Руси преподобного Сергия Радонежского, выбравшего в 1358 году эти края для своей обители и полюбившего их всем сердцем, а также с прославленными аргунами - резчиками по дереву, мастерами шелкоткачества и латунного дела.Нити, связующие временаУютный, тихий, патриархальный Киржач, расположенный на пересечении торговых путей, всегда привлекал гостей своими шумными ярмарками и процветал благодаря народным промыслам. Сегодня Киржач интересен не только инвесторам, но и туристам. Город славится неординарными арт-объектами, увлекательными тревел-маршрутами, интерактивными проектами. Во многом это заслуга депутата Законодательного собрания региона, Почетного гражданина Киржача и Киржачского района Евгения Федорова.Задача, которую ставит перед собой и своей командой меценат, – не просто восстановить старинные строения, наполнив их смыслами, но и бережно сохранить те крупицы истории, которые еще можно найти.Один из масштабных проектов связан с шелковым комбинатом. Интересно, что в 1913 году в Киржаче и районе вырабатывалось около 7 млн метров шелковых тканей - 20% от общего производства в России. В советский период киржачские натуральные шелка получали медали выставок, поставлялись за границу. Но изменились времена, комбинат пришел в упадок и был закрыт.- Когда-то здесь работало более 4 тыс. человек. Почти семь лет мы пытались вернуть это место городу, вдохнуть в него новую жизнь, дать новые рабочие места жителям большого микрорайона, - уточняет Евгений Сергеевич.На территории бывшей фабрики осталось 16 заброшенных зданий общей площадью около 70 тысяч кв. м. Два здания из них Федоров уже переоборудовал под типографию.- 1 августа убирали строительные леса с очередного, третьего, здания в районе Шелкового комбината - это бывшие проходные. Здание уже готово к эксплуатации. Скоро здесь будут ездить машины, работать предприятия, учиться дети на Научном проезде, - рассказывает инициатор реконструкции, одновременно делясь находками, полученными при разборе старых строений.- Шелковый комбинат оставил много интересных артефактов. К примеру, там нашли барабан для бобин с нитями. Какие-то большие термометры, печатные машинки, документы минувших лет, счеты, столы, тумбочки – все это хранит следы времени и будет собрано в музейной комнате.Помни о прошлом, оставаясь современным, и двигайся в будущее - Евгений Федров уже анонсировал, что в будущем году на площади купцов Соловьевых откроет двери молодежный центр «ЦЕХ №2», и даже пригласил заранее местные рок-группы на презентацию. Клуб для любителей рока, зал для дискотек – новая точка притяжения для подростков и молодежи нужна микрорайону.По примеру купцов СоловьевыхВ прошлом году в микрорайоне была открыта площадь купцов Соловьевых с бронзовым памятником основателям текстильной промышленности Киржача. Для Евгения Федорова деловой подход прославленных земляков – образец для подражания. Они не только внедряли передовую технику на производстве, но и строили для рабочих жилье, учебные заведения, столовые, благоустраивали город.- Третий этап развития площади купцов Соловьевых запланирован на лето 2025 года. Уберем забор, фабричную территорию объединим с площадью, ликвидируем ветхие строения, удалим сорные деревья. Оборудуем пляж, привезем качественный морской песок. По просьбе горожан восстановим историческую плотину на реке, создадим новую зону отдыха для жителей микрорайона, - рассказывает он.Лучшие временаЕще один объект благоустройства, а точнее, сохранения благодарной памяти - аллея старинных соловьевских лип. Масштабные работы ведутся и в историческом здании столовой для рабочих, возведенной во времена Соловьевых. Помещению придают современный комфорт, при этом максимально бережно сохраняя аутентичность. Пришедший в негодность красный кирпич XIX века заменяют таким же, сохраненным при демонтаже старых строений, не имеющих исторической ценности. Такой подход применяется ко всем восстанавливаемым памятникам, приобретенным Евгением Федоровым для их реконструкции. Метлахская плитка, помнящая успешных промышленников, – не только полы дворцов отделывали ею – в рабочих столовых она тоже смотрелась отлично.- В этом здании будет отель с красивым названием «Лучшие времена». Элементы XIX век дополнят детали в стиле хай-тек– такой интерьерный фьюжн. Немного эклектики нам не помешает. Каждый человек, который захочет окунуться либо в прошлое, либо в будущее – найдет здесь свой уголок, - увлеченно делится подробностями Евгений Сергеевич.Почти готов принять первых гостей ресторан «Старый Киржач», который будет выходить фасадом на площадь. Меню его будет отвечать общей концепции – возвращать к лучшим традициям русских застолий.Путешествие со вкусомЭкскурсии для гостей города, разработанные в рамках проекта «Киржач туристический», непременно приведут путешественников к мостам, а их в городе уже 15.- Маршрут начинается со «Школьного моста» — это прообраз юности. «Типографский мост» — профессиональная зрелость. «Восточный» — это уже почтенный возраст. А мост «Вещий» или «Мудрый» будет завершать данную историю. Так мы исполняем мою давнюю мечту – о кольце из мостов в историческом центре, - уточняет Евгений Федоров.Возможно, Евгений не случайно умолчал о Сладком мосте, открытом в конце 2022 года. Столбы этого 133-метрового сооружения выполнены по эскизам потомственного аргуна Александра Новикова. И дело не только в том, что с помощью простой бензопилы мастер украсил мост деревянными резными сладостями. Просто неподалеку туристов поджидает новое уютное семейное кафе «Шанежки» со своим кондитерским цехом. Только здесь можно попробовать истинно народное лакомство: шаньги или же шанежки. Обычно эти пышные ароматные открытые пироги с самыми разными начинками можно встретить на Севере и в Сибири.Ирина Гайдай, одна из авторов проекта «Киржач туристический»:- Мы рассказываем гостям историю этого блюда, его рецепт – тот, которому следуем при приготовлении. Нередко туристы из других городов начинают нас поправлять, так мы поняли, что в каждом регионе шанежки были со своей особенностью, изюминкой. У нас – киржачские.Это не единственное место на маршруте, где вас поджидают гастрономические открытия. Кафе-музей «Овин», ресторан-чайная «Репейник», кафе с коллекцией керамических изделий «Чайник» - и на этом команда Федорова не планирует останавливаться.- В 2025 году рассчитываем завершить работы над литературным кафе «Дом Вознесенских» на улице Ленинградской, - уточняет Евгений и сразу переходит к рассказу о новых культурных объектах, которые «Киржачская типография» планирует представить в ближайшее время жителям и гостям города.- В этом году в планах открыть финно-угорский музей «КержиАчи». Со старого мокшанского диалекта означает «левый берег». За последние несколько лет у нас накоплена большая коллекция, подтверждающая связи финно-угорских народов V-X веков нашей эры и Киржачского края. Это грандиозная работа выльется в небольшое, но открытие в археологии. И я надеюсь, что это будет один из самых интереснейших музеев в городе. А вот со сквером Вознесенского, который планировали разбить недалеко от дома поэта, пока подождем, так как он связан и с другим проектом — «Музеем I отряда космонавтов». Он будет располагаться на базе бывшего СПТУ № 8, арсентьевской ремесленной школы, которую очень хотелось бы превратить в центр культуры. Это комплекс зданий с большой площадью, рядом расположены остановка, школы и парк имени 36-ой гвардейской дивизии. Этот музей для меня важен, ведь его создание – один из наказов избирателей.