Художественный руководитель фестиваля Оксана Федорова отметила, что победителей будут выбирать в шести номинациях

Четвертый всероссийский музыкальный фестиваль "Моя Россия: музыкальное путешествие" стартует в октябре восьми городах России. В каждом из них будет реализована музыкальная программа, которая включает показ фильма с одноименным названием, мастер-классы, творческие встречи, концерты с участием юных музыкантов, сообщила на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель фестиваля, председатель жюри конкурса, певица, телеведущая Оксана Федорова."Сегодня даем старт четвертому сезону культурно-просветительского проекта "Моя Россия: музыкальное путешествие", главная цель которого - популяризация национального музыкального наследия и поддержка юных талантов в области классической музыки. Он в этом и следующем году объединит восемь городов России. Эти города выбраны не случайно, в них проходили наши съемки. И стартуем мы в октябре 2024 года в Пскове, завершим наш проект в июне 2025 года в Кисловодске, в котором мы также снимали замечательные наши фильмы о Рахманинове и Шаляпине", - сказала она. В каждом городе, по ее словам, в течение трех дней будет реализована большая музыкальная программа, которая включает показ фильма "Моя Россия. Музыкальное путешествие", мастер-классы, творческие встречи, концерты с участием юных музыкантов региона.Она также сообщила, что победителей будут выбирать в шести номинациях: "Сольное инструментальное искусство. Клавишные инструменты", "Сольное инструментальное искусство. Струнные инструменты", "Сольное инструментальное искусство. Духовые инструменты", "Сольное пение. Академический вокал". Федорова отметила, что каждый год вводятся новые тематические номинации. Так, в этом году в честь юбилея 225-летия Александра Пушкина включена сквозная специальная номинация "Великий Пушкин", заявки в которой принимаются как от вокалистов, так и от инструменталистов. А также в честь перекрестных Годов культуры Китая и России впервые введена международная номинация "Россия-Китай". Работу в этой номинации будет оценивать Цзян Шанжун - оперный певец, почетный профессор Сианьского университета", - добавила она.Кроме того, в рамках фестиваля пройдет четвертый международный конкурс юных музыкантов, сбор заявок на который начался 10 сентября и пройдет до 15 октября, а 20 ноября будут объявлены имена победителей. Гала-концерт и церемония награждения состоятся в Центре оперного пения Галины Вишневской 7 декабря. "За время проведения конкурса в нем уже приняли участие более полутора тысяч детей из самых разных уголков России в возрасте от 6 до 18 лет. Также участвовали представители зарубежных стран", - отметила она.