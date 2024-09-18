Никита Пресняков отреагировал на появившиеся о нем слухи в Сети.

Никита Пресняков отреагировал на появившиеся о нем слухи в Сети.Утром все новостные паблики облетела весть о возможном разводе Никиты Преснякова с Аленой Красновой. Пара знакома еще с подросткового возраста. У их родителей были дачи по соседству, так что приглядеться к друг другу возможность была. Да и в браке влюбленные прожили более семи лет. Однако большим испытанием для молодой семьи стало расстояние.Именно поэтому публика моментально поверила слухам о разводе внука Пугачевой со своей женой. Ведь, по информации СМИ, Никита вернулся в США в то время, как его жена осталась в России и отлично, по мнению пользователей Сети, проводит здесь время. У Алены обеспеченные родители, и благодаря им девушка может позволить себе больше, чем при жизни в Америке с мужем.Но неожиданно для всех Никита Пресняков вышел на связь с подписчиками и впервые высказался о разводе с Аленой Красновой. Он заявил, что они не расстались и не собирались этого делать, поскольку невероятно любят друг друга. Сын Орбакайте также призвал своих поклонников не слушать лживые сплетни.Сейчас сын Преснякова и Орбакайте активно работает за рубежом. Он занимается режиссурой клипов знаменитостей. Вопреки разной информации, появляющейся в СМИ, он сообщает об очень приличных заработках. Также Никита рассказывает, что многие артисты для сотрудничества с ним уже вынуждены записываться в очередь,