В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино Амурская осень. Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО Год кино при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании Сибур. Среди участников этого года – диктор Татьяна Судец. С легендарной тетей Таней из Спокойной ночи, малыши! поговорил корреспондент Дни.ру.

В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Среди участников этого года – диктор Татьяна Судец. С легендарной "тетей Таней" из "Спокойной ночи, малыши!" поговорил корреспондент "Дни.ру".Татьяна Судец пришла на телевидение в октябре 1972 года и была ведущей программ "Голубой огонек", "Умелые руки", "Наш адрес — Советский Союз". Но большинству телезрителей она известна как "тетя Таня" из детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" В ней она появлялась почти каждый вечер в течение почти 25 лет."Спокойной ночи, малыши!" я любила очень, – признается 77-летняя Судец. – Потому что артисты, благодаря которым на экране жили Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша, вкладывали в этих кукол всю душу. Видимо, поэтому эти персонажи и живут уже 60 лет, хотя времена меняются. При этом более старшее поколение видело другие "Спокойной ночи", которые шли 15 минут и были намного интереснее".А вот все, что происходит на телеэкране сегодня, Татьяне Судец, по ее признанию, не очень нравится. Особенно смущают Судец участники многочисленных телевизионных концертов."Я много езжу по фестивалям продюсера Сергея Новожилова и вижу, сколько у нас в стране талантливых, интересных молодых исполнителей, – говорит она. – Они и читают хорошо, и поют. Но при этом у нас на телевидении есть один набор артистов, который кочует с канала на канал, из программы в программу. А нового нам не показывают. Хотя то же шоу "Голос" открыло столько хороших певцов. Но где они?"Некоторое время Татьяна Судец вела телефестиваль "Песня года" и программу "Голубой огонек"."Но "Песня года" мне давно не интересна, я ее не смотрю, – уверяет она. – Прежде за песни там голосовал народ, это было объективный отбор на протяжении года. Приходили мешки песен и все было по-честному. А сегодня все совсем иначе".При этом ведь все считают себе звездами. "А что такое звезда? Это соединение пыли и газа! – убеждена Судец. – Я сама себя никогда звездой не называла и звездная болезнь мне незнакома! К тому же если раньше мы любили зрителя, то сейчас ведущие и артисты любят только себя наэкране или сцене, а на зрителей им наплевать. Работающих на экране теперь волнует только то, как они одеты,как они смотрятся в кадре, как они говорят. А я их даже не запоминаю – все на одно лицо".