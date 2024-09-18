35-летний житель Александрова пойдет под суд за неоднократную пьяную езду и насилие в отношении сотрудника полиции. Мужчину остановили за рулем автомобиля «Киа Рио» 29 мая на улице Жулева.

35-летний житель Александрова пойдет под суд за неоднократную пьяную езду и насилие в отношении сотрудника полиции. Мужчину остановили за рулем автомобиля «Киа Рио» 29 мая на улице Жулева. Водитель имел явные признаки опьянения. Причем он и раньше был замечен за нетрезвой ездой, за что его лишили прав. Обвиняемый вылез из машины и попытался убежать. Не