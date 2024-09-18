Катерина Ковальчук и Гарик Харламов уже несколько месяцев наслаждаются статусом мужа и жены. Их жизнь после свадьбы значительно изменилась.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов уже несколько месяцев наслаждаются статусом мужа и жены. Их жизнь после свадьбы значительно изменилась.Пара познакомилась на съемках сериала "Гусар", где Харламов был поражен харизмой и талантом Катерины. Их отношения были полны взлетов и падений: ссоры, расставания, но в конечном итоге они поняли, что не могут жить друг без друга. Летом 2024 года они узаконили свои чувства, став законной семьей.Катерина наблюдала за Гариком как на работе, так и дома, и считает, что между его сценическим образом и личностью есть значительная разница. "Гарик на площадке и в жизни — это два разных человека. На сцене он профессионал, гениальный юморист, а в жизни — спокойный и скромный", — делится она. Актриса подчеркивает, что они с Гариком оба тихие и не такие яркие, как их экранные персонажи.Супруг делает Катерину счастливой, окружая ее заботой и вниманием. Они любят проводить время вместе, особенно смотреть сериалы поздно ночью, когда Гарик просыпается не раньше 13:00. Это стало их маленькой традицией, которая сближает их ещё больше.После успешного второго сезона "Гусара" многие ожидали, что пара снова появится на экране вместе. Однако пока что это остается лишь в планах. "Если поступят интересные предложения для совместной работы, мы их рассмотрим. Главное — это качество сценария и самой истории", — говорит Ковальчук.Интересно, что Катерина неожиданно для себя стала комедийной актрисой. Несмотря на это, она мечтает сыграть драматическую роль. "Мне бы хотелось попробовать себя в сказочном жанре. Я всегда мечтала сыграть Дюймовочку! У меня для этого есть подходящий голос и внешность", — с улыбкой отмечает она.