В пятницу, 18 октября, на северо-востоке Москвы в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил подвал здания. Площадь ..

В пятницу, 18 октября, на северо-востоке Москвы в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил подвал здания. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 74 ребенка и 16 сотрудников. Их перевели в соседний корпус. В результате пожара пострадавших нет, передает .