Инцидент произошел в подземке Буэнос-Айреса. Пассажирка рухнула прямо перед прибывающим поездом.

Инцидент произошел в подземке Буэнос-Айреса. Пассажирка рухнулапрямо перед прибывающим поездом.Случившеесясняли камеры метрополитена. На кадрах видно, как мужчина теряет сознание. Упав,он случайно сталкивает одну из женщин прямо на пути. Удар оказался настолькосильным, что она потеряла сознание.Остальные пассажиры быстро отреагировали на ситуациюи сигналами предупредили машиниста о пострадавшей. К счастью, поезд успелостановиться в нескольких метрах от места ЧП, передает EuroNews.