Инцидент произошел в подземке Буэнос-Айреса. Пассажирка рухнула
прямо перед прибывающим поездом.
Инцидент произошел в подземке Буэнос-Айреса. Пассажирка рухнула
прямо перед прибывающим поездом.
Случившееся
сняли камеры метрополитена. На кадрах видно, как мужчина теряет сознание. Упав,
он случайно сталкивает одну из женщин прямо на пути. Удар оказался настолько
сильным, что она потеряла сознание.
Остальные пассажиры быстро отреагировали на ситуацию
и сигналами предупредили машиниста о пострадавшей. К счастью, поезд успел
остановиться в нескольких метрах от места ЧП, передает EuroNews.