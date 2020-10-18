На пожаре пострадал еще мужчина. У него ожоги и отравление угарным газом.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что по адресу: Петушинский район, СНТ «Родник», 3-я улица происходит горение дачного дома. Спасателиоперативно прибыли на место происшествия, потушили пожар на площади 17, 5 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседний дачный дом.К ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники. На месте пожара был найден труп женщины 1954-го года рождения, постоянно проживавшей в городе Орехово-Зуево Московской области. На пожаре пострадал мужчина 1961-го года рождения. У него ожоги и отравление угарным газом. Госпитализирован в ЦРБ города Петушки.Дознавателями МЧС установлено, что именно этот пострадавший, выбравшись из горящего дачного дома, успел сообщить соседу о пожаре. Сосед вызвал пожарных. В сгоревшем доме печного отопления не было. Люди активно эксплуатировали электрообогреватели. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара стал аварийный режим работы электросети. Рассматриваются и другие версии произошедшего.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)