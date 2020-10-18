В одном из интервью аналитик ГК ФИНАМ Анна Зайцева заверила, что причин для падения национальной валюты очень много. Действительно, еще в начале года коронакризис нанес страшный удар. Следующая стадия – отсутствие стабильных цен на нефтяном рынке. Специалисты попытались предположить, что же будет дальше.

В одном из интервью аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева заверила, что причин для падения национальной валюты очень много. Действительно, еще в начале года коронакризис нанес страшный удар. Следующая стадия – отсутствие стабильных цен на нефтяном рынке. Специалисты попытались предположить, что же будет дальше.Нестабильная нефтяная динамика только усугубила положение рубля. Если верить словам аналитика, то российским гражданам все еще рано надеяться на быстрое улучшение ситуации.Согласно статистическим данным, в течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту. Однако Анна Зайцева напомнила и о сильных сторонах рубля.Аналитик указала, что санкции Евросоюза против России до сих пор не смогли оказать существенного влияния на курс национальной валюты. Этот фактор уже был в значительной степени заложен в котировках и не мог привести к столь быстрому падению.По мнению Анны Зайцевой, благодаря тому, что ЕС принял санкции в отношении "узкого круга лиц", разграничительные меры не затронули экономические связи Российской Федерации с рядом европейских стран.Статистика отразила и положительную динамику рублю. Стабильное положение фиксируется валютными интервенциями Банка России и Минфина. Таким способ удается предотвратить полное падение национальной валюты."До объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. Отсутствие новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках позволят сохранить стабильный курс", – заявила Анна Зайцева.Примерный прогноз ГК "ФИНансовый Аналитик Москва": на предстоящей неделе курс доллара по отношению к рублю будет оставаться в диапазоне от 77 до 78,8 рубля. Евро составит от 90,50 до 92,40 рубля.