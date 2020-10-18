Согласно теории российского журналиста Виталия Третьякова, время, отведенное на урегулирование ситуации, заканчивается. Теперь Александра Лукашенко ждут более серьезные последствия.

Согласно теории российского журналиста Виталия Третьякова, время, отведенное на урегулирование ситуации, заканчивается. Теперь Александра Лукашенко ждут более серьезные последствия.Политолог добавил, что и Светлана Тихановская не является надежным кандидатом в президенты. По мнению Третьякова, такой государственный деятель – "ноль без всех палочек". Однако это еще не значит, что она не сможет изменить политику страны.Российский журналист уверен, что Светлана действует по инструкции: все ее выступления – это тексты, которые были подготовлены высшей властью. Более того, Виталий Третьяков напомнил о статусе Тихановской."Бывшая домохозяйка не имеет права требовать от западных стран самых жестких санкций против белорусской экономики и отдельных лиц государства. И ведь к ней прислушиваются, действуют так, как она сказала, а это не шутки", – подчеркнул эксперт.Однако Третьяков твердо заверил, что и о силе Лукашенко не стоит говорить. Действующий президент не может в полной мере контролировать ситуацию, тем самым подвергая свой народ опасности.Если верить словам политолога, Александр Григорьевич уже давно проигрывает. Сейчас же он вынужден отступать шаг за шагом.Сложившая картина в очередной раз доказывает, что оппозиция борется за власть. Ей же предлагают поучаствовать в составлении нового текста Конституции, продолжив существование действующего режима.