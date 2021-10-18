Сегодня в возрасте 45 лет умер бывший депутат Владимирского горсовета Валерий Пузанов.
Валерий...
Сегодня в возрасте 45 лет умер бывший депутат Владимирского горсовета Валерий Пузанов.
Валерий Анатольевич родился 11 декабря 1975 года. С 1995 года являлся членом ЛДПР, возглавлял молодежную партийную организацию, был советником Владимира Жириновского, руководил городским отделением ЛДПР.
В 2017 году Валерий Пузанов стал депутатом Владимирского горсовета по списку ЛДПР. После работал советником фракции ЛДПР. С 2009 года долгое время координировал работу клуба болельщиков «Торпедо».
18 октября о его смерти сообщил во ВКонтакте пресс-атташе футбольного клуба "Торпедо" Владимир Никольский.
О месте и времени прощания с Валерием Пузановым будет сообщено дополнительно.