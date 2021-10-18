Сегодня в возрасте 45 лет умер бывший депутат Владимирского горсовета Валерий Пузанов. Валерий...

Сегодня в возрасте 45 лет умер бывший депутат Владимирского горсовета Валерий Пузанов.Валерий Анатольевич родился 11 декабря 1975 года. С 1995 года являлся членом ЛДПР, возглавлял молодежную партийную организацию, был советником Владимира Жириновского, руководил городским отделением ЛДПР.В 2017 году Валерий Пузанов стал депутатом Владимирского горсовета по списку ЛДПР. После работал советником фракции ЛДПР. С 2009 года долгое время координировал работу клуба болельщиков «Торпедо».18 октября о его смерти сообщил во ВКонтакте пресс-атташе футбольного клуба "Торпедо" Владимир Никольский.О месте и времени прощания с Валерием Пузановым будет сообщено дополнительно.