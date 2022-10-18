В начале следующего года резидент особой экономической зоны Технополис Москва откроет завод по производству лекарств. Предприятие расположится на площадке Алабушево в Зеленограде.

В начале следующего года резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" откроет завод по производству лекарств. Предприятие расположится на площадке "Алабушево" в Зеленограде.В реализацию проекта компания "Брайт Вэй Индастриз" вложила порядка 2,5 миллиарда рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, уточнил он."Полноценный запуск предприятия запланирован на первый квартал 2023 года. Трудоустроиться на производство смогут более 350 человек", – рассказал заместитель мэра.Завод расположится на территории около 33 тысяч квадратных метров. Инвестор арендует участок по льготной ставке, предусмотренной для резидентов особой экономической зоны, передает портал mos.ru.На предприятии планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц. Они предназначены для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительного тракта и других недугов. Продукцию будут поставлять в государственные учреждения здравоохранения, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Московские предприятия продолжают наращивать производство лекарств. В районе Северный площадью 198 тысяч квадратных метров. Инвестор вложит в реализацию проекта 13 миллиардов рублей. Продукцию завода будут поставлять в столичные больницы и аптеки.Москва заключает с инвесторами офсетные контракты. Бизнес вкладывает деньги в производственные комплексы, а столица обязуется в течение определенного времени приобретать эту продукцию.