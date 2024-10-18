Грузовой состав сошел с рельсов вечером 17 октября. Как сообщает транспортная прокуратура, это произошло на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной

Грузовой состав сошел с рельсов вечером 17 октября. Как сообщает транспортная прокуратура, это произошло на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги. Из сообщения транспортной прокуратуры При производстве маневровых работ произошел сход с рельс шести порожних вагонов и одного вагона, гружёного трубами. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Причины схода устанавливаются.