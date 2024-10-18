На полях Белорусского энергетического и экологического форума состоялся международный общественный форум-диалог. Событие было организовано Общественным советом госкорпорации Росатом.

На полях Белорусского энергетического и экологического форума состоялся международный общественный форум-диалог. Событие было организовано Общественным советом госкорпорации "Росатом".Это мероприятие собрало представителей общественности, органов государственной власти Республики Беларусь и экспертов из различных профессиональных сфер, что создало уникальную платформу для обсуждения актуальных вопросов в области атомной энергетики и экологической безопасности.Форум привлек внимание множества участников, среди которых были представители профильных организаций и ведомств Беларуси, высокопоставленные чиновники из России, топ-менеджеры "Росатома", а также члены Общественного совета. В числе участников — ведущие ученые, экологи и активисты волонтерских организаций, что обеспечило многообразие мнений и подходов к решаемым вопросам.В течение двух дней участники обсуждали перспективы стратегического сотрудничества между Россией и Беларусью, акцентируя внимание на социально-экономических изменениях и экологической безопасности ядерных технологий. Темы форума охватывали такие важные аспекты, как безопасность в атомной отрасли, внедрение новых технологий как в ядерной, так и в других сферах, а также необходимость конструктивного диалога с обществом.Депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Скляр отметил: «Алексей Лихачев очень точно сказал, что корпорация работает на всю экономику страны. Создавая новые производства и заботясь о развитии атомных городов, “Росатом” демонстрирует пример взаимодействия с местным населением. Качество жизни в атомных городах должно соответствовать самым высоким стандартам». Он привел в пример свой родной Обнинск как успешную модель взаимодействия с региональными властями.Тематическая часть форума была разнообразной. Участники обсуждали вопросы работы с молодежью, взаимодействия с общественными организациями, а также проблемы обращения и утилизации отходов. Директор направления по реализации государственных программ в сфере экологии Андрей Лебедев рассказал о вкладе "Росатома" в достижение национальной цели "Экологическое благополучие". Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации в Беларуси, представил информацию о совместных проектах между двумя государствами.Заместитель генерального директора ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Алексей Лукашевич поделился опытом проведения экспертиз безопасности в области атомной энергетики. Анатолий Бондарь, первый заместитель генерального директора РУП «Белорусская атомная электростанция», выступил с докладом об обеспечении радиационной безопасности на станции.Отдельный трек форума был посвящен новым технологиям и их внедрению в рамках Союзного государства. Модератор форума-диалога, профессор Московского государственного института международных отношений Юлия Зворыкина, подчеркнула: "За атомной энергетикой будущее. Мы находимся на переломе технологического уклада, когда весь мир ищет новые источники энергии. Современная атомная энергетика может стать основой для реализации программ цифровизации и токенизации экономики".Форум стал важным шагом в укреплении международного сотрудничества в области атомной энергетики и экологии. Участники выразили надежду на дальнейшее развитие стратегических партнерств между Россией и Беларусью, что позволит не только улучшить качество жизни граждан, но и обеспечить устойчивое развитие региона. Обсуждение таких значимых тем подтверждает растущий интерес к вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в современном мире.