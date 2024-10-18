Почти 3 миллиона рублей понадобится для восстановления сгоревшего в Коврове детского сада. Напомним, в минувший четверг в дошкольном учреждении №38 случился пожар — возгорание произошло в

Почти 3 миллиона рублей понадобится для восстановления сгоревшего в Коврове детского сада. Напомним, в минувший четверг в дошкольном учреждении №38 случился пожар — возгорание произошло в одной из спален на первом этаже. Там находилась группа №6. Было эвакуировано 112 маленьких воспитанников. В то время пока огнеборцы боролись с пламенем, не давая ему распространиться за пределы