Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже 13 лет счастливы в браке, являясь одной из самых крепких пар королевской семьи. Их союз стал примером для многих, ведь они воспитывают троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже 13 лет счастливы в браке, являясь одной из самых крепких пар королевской семьи. Их союз стал примером для многих, ведь они воспитывают троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.Интересно, на чем же основаны их гармоничные отношения? Кристофер Андерсен, автор книги "Король", посвященной жизни британской монархии, делится секретами успешного брака будущих монархов. По его словам, в их союзе важную роль играет чувство юмора. Уильям однажды описал юмор Кейт как "неподдающееся объяснению", а свой собственный — как "грязной". Эта разница в восприятии помогает им сближаться и поддерживать атмосферу легкости в отношениях. Несмотря на свои обязанности, они находят время для смеха и веселья, что особенно важно в жизни с детьми.Еще одной ключевой составляющей их брака является здоровая конкуренция. По словам Андерсена, любовь к соревнованиям — это часть ДНК королевской семьи. Покойная королева Елизавета II активно поддерживала свою лошадь на скачках и болела за принцессу Анну во время Олимпийских игр. Король Карл III также известен своей страстью к поло, что не раз приводило к травмам.Кейт Миддлтон выросла в семье, где победа всегда была на первом месте. Вечерами она с Уильямом увлекаются карточными играми, которые становятся настоящими испытаниями для обоих. По словам эксперта, эти карточные сражения настолько напряженные, что Уильям иногда придумывает отговорки, чтобы избежать участия. Это показывает, как важно для них не только развлекаться, но и поддерживать дух соперничества.Соревнования помогают супругам лучше понимать друг друга и открывать новые грани личности. Они учат своих детей выкладываться на полную катушку, что формирует у них здоровое отношение к жизни и достижениям. Такой подход способствует созданию крепкой и счастливой семьи, где каждый член чувствует поддержку и мотивацию.