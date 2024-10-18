Советский художественный двухсерийный фильм Карнавал, снятый в 1981 году режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, до сих пор остается любимым зрителями. Давайте вспомним цитаты оттуда при помощи простого теста!

Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в 1981 году режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, до сих пор остается любимым зрителями. Давайте вспомним цитаты оттуда при помощи простого теста!1. "Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как...А – ...В городе детства";Б – ...В городе юности";В – ...В городе первой любви".2. "Это разве город? Это какие-то...А – ...бандитские кварталы";Б – ...горы и пригорки!";В – ...сплошные колдобины!".3. "Артистки они какие: красивые и тонкие. Ты же у меня сорок восьмой размер носишь, а голос — ..."А – ...как у трубы Иерихонской".Б – ...как колокол гудит";В – ...ничего понять нельзя".4. "Папка, папка родненький, ты приезжай, не забывай, я все-таки...А – ...без тебя выросла";Б – ...люблю тебя, хоть ты и паразит";В – ...дочка твоя".5. "Я теперь все могу! Я и поваром могу, и медсестрой могу, и..А – ...и в детском садике могу";Б – ... и окна мыть могу";В – ...и стирать пеленки могу".6. "Я на работе. У меня...А – ...время тикает";Б – ...личная пятилетка";В – ...нет времени на романы!"7. "Темперамент есть, а говор...А – ...ужасный";Б – ...провинциальный";В – ...чудовищный".ОТВЕТЫ1 – А – ...В городе детства";2 – Б – ...горы и пригорки!";3 – А – ...как у трубы Иерихонской";4 – В – ...дочка твоя";5 – А – ...и в детском садике могу";6 – Б – ...личная пятилетка";7 – А – ...ужасный".