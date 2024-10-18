За два года спрос иностранцев на поездки в Россию вырос в три раза.

Иностранные туристы летом 2024 года побили рекорд по объему бронирований отелей в РФ за последние два года, свидетельствует исследование сервиса Островок.По сравнению с летним сезоном прошлого года спрос на турпоездки по нашей стране вырос более чем в 1,5 раза и почти втрое относительно 2022 года. В сентябре 2024 года рост стал двукратным по сравнению с сентябрем 2023-го.На туристов из Азии пришлось свыше 40% от всех бронирований, сделанных иностранцами. Любовь к отдыху в России проявили прежде всего гости из КНР, а также Индии и Малайзии.Вырос интерес к России и у жителей Ближнего Востока — их доля в бронировании поездок по нашей стране составила 31%.