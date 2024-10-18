Фасад старинного здания вязниковского историко-художественного музея обновили. Реставрация идет с октября прошлого года, рассказали журналисты местной газеты «Маяк». Сначала рабочие

Фасад старинного здания вязниковского историко-художественного музея обновили. Реставрация идет с октября прошлого года, рассказали журналисты местной газеты «Маяк». Сначала рабочие заменили все 64 окна, а затем приступили к фасаду. Здание музея известно еще и как дом купца и фабриканта Елизарова. Он выкупил постройку конца 18 века в 1830 году и перестроил. После преображения здание представляло