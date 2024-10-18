Автобус №13С сократит свой путь следования, появится новый маршрут №39, а 56-ой автобус перестанет существовать. Изменения в маршрутах общественного транспорта начнут действовать с 28 октября.

Автобус №13С сократит свой путь следования, появится новый маршрут №39, а 56-ой автобус перестанет существовать. Изменения в маршрутах общественного транспорта начнут действовать с 28 октября. Как сообщили в мэрии, изменения созданы с учетом предложений, вошедших в комплексную схему транспортного обслуживания населения. Так, маршрут №13С изменили, по словам властей, чтобы увеличить количество рейсов, а также сократить