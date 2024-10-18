Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Во Владимирской области жительницу Мурома арестовали за публикацию нацистской символики.Ее поместили в СИЗО на двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. 35-летняя женщина выложила фотографию мужчины с татуировкой в виде нацистской символики на левом плече у себя в «Одноклассниках». Изображение связано с фашистской Германией.В ходе заседания местная жительница признала вину и раскаялась в содеянном. Решение об административном аресте пока не вступило в законную силу.