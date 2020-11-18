Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает . Политик рассказал, что находится на самоизоляции с того самого момента, как он получил положительный результат теста на ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2020-milonov-zarazilsya-koronavirusom.html" target="_blank">Милонов заразился коронавирусом</a> - Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает . Политик рассказал, что находится на самоизоляции с того самого момента, как он получил положительный результат теста на ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2020-milonov-zarazilsya-koronavirusom.html]Милонов заразился коронавирусом[/url] - Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает . Политик рассказал, что находится на самоизоляции с того самого момента, как он получил положительный результат теста на ..