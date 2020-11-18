За 500 проведённых проверок составлено 14 протоколов.

По поручению главы региона Владимира Сипягина Департамент предпринимательства вместе с Роспотребнадзором и администрацией Владимира провели рейд по соблюдению антикоронавирусных требований в заведениях общепита. Отдельное внимание уделялось применению QR-кодов и соблюдению норм САНПиН.«Проверялось проведение термометрии у сотрудников, ведение журнала термометрии, дезинфекция, наличие масок, запас санитайзеров и соблюдение социальной дистанции. Мониторинг проводится еженедельно. Нарушений с каждым разом всё меньше. Бизнес старается соблюдать введённые правила», - пояснила представитель управления Роспотребнадзора Светлана Костина.Однако в одном из заведений без протокола не обошлось. График термометрии здесь не заполнялся несколько дней.«С 13 ноября проведено более 500 проверок, составлено 14 протоколов», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.В Белом доме напоминают, что нарушение требований Роспотребнадзора влечёт за собой штрафные санкции.Напомним, что в конце прошлой недели кафе, барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи, но с соблюдением ряда ограничительных мер.