Состоялось первое заседание рабочей группы.

17 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу приватизации госимущества во Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона. В неё вошли депутаты Заксобрания, специалисты правительства области, общественники, предприниматели.Курирующий сферу заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко выразил народным избранникам признательность за готовность работать сообща. Возглавил рабочую группу депутат Дмитрий Рожков.«На первом заседании были рассмотрены все проблемные вопросы, высказаны предложения по их решению», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Сообщается, что собравшиеся нашли общий язык в деле устранения сутевых пробелов и коррупциогенных факторов.«В законе будут прописаны право главы региона на определение уполномоченного в сфере приватизации органа, полномочия исполнительной власти, порядок определения условий приватизации и платежей», - пояснил Аркадий Боцан-Харченко.При корректировке закона власть обратит внимание на проект постановления Правительства Российской Федерации с новыми правилами разработки прогнозных планов приватизации. Принято решение проработать вопрос о сроках приватизации. После того, как юристы Белого дома сформулируют положения для дополнения их в закон, корректировки направят в областной парламент.«Вновь выражаю благодарность за конструктив в переговорах: предложения администрации области приняты в работу все без исключения», - резюмировал замгубернатора.В свою очередь, депутат Заксобрания Дмитрий Рожков отметил, что замечания технического характера не принципиальны и будут доработаны в текущем режиме.«В целом рабочая группа сосредоточится на практических вопросах реализации программы приватизации. Наша задача – по каждому конкретному предприятию просчитать и предусмотреть все возможные последствия и только после этого передать его в частные руки. Это будет ещё один эффективный инструмент общественного контроля за чувствительной для жителей Владимирской области темой», - подытожил он.