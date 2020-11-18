Москва совершила ошибку, когда сделала ставку на действующего президента Молдавии Игоря Додона. С оценкой прошедших в республике выборов главы государства выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Москва совершила ошибку, когда сделала ставку на действующего президента Молдавии Игоря Додона. С оценкой прошедших в республике выборов главы государства выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Он напомнил, что у России были неплохие отношения с главой "Нашей партии" Ренато Усатым. На выборах в Молдавии политик набрал 16% голосов. Если бы Москва повлияла, то Усатый мог обратиться к своим сторонникам и призвать их голосовать из Игоря Додона, а не прозападную Майю Санду, убежден лидер ЛДПР."Он к ним обратился: за Додона не голосовать, а за кого – за Майю", – заявил Жириновский.По его мнению, делать ставку только на Игоря Додона было большой ошибкой. Победительницу выборов Майю Санду он сравнил с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко."Сами убрали Додона и привели новую молдавскую Тимошенко к власти" – возмутился лидер ЛДПР.Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 января. Бывший премьер-министр Майя Санду победила с результатом более 57% голосов. Действующего главу государства Игоря Додона поддержали 42% проголосовавших.Президент заподозрил оппонентов в фальсификациях. Он заявил о препятствиях для голосования для жителей Приднестровья и скупку голосов на участках за границей. Додон обвинил лидеров стран Евросоюза во вмешательстве во внутренние дела страны.Майя Санду с 2012 по 2015 годы занимала должность министра просвещения. С июня по ноябрь 2019 года – пост премьер-министра.В 2016 году избранный президент Молдавии призналась в наличии у нее гражданства Румынии. По ее словам, проблем в этом она не видит.